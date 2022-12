Comparte

Todo Portugal se mostró molesto por el arbitraje del argentino Facundo Tello en los cuartos de final ante Marruecos, donde los lusos cayeron por la cuenta mínima y quedaron fuera del Mundial. Uno de los más molestos fue Pepe, quien cuestionó el arbitraje y lanzó un particular mensaje.

“Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina”, fue lo que dijo el defensor al borde del campo de juego.

Pero luego, en diálogo con RTP3 insistió en su punto: "No vio la jugada que podía haber sido penal a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta Copa del Mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos... Qué más puedo decir. Veamos qué pasa".

"Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer -sábado-, con Messi", señaló a SIC.

"Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a dirigir. No digo que venga condicionado… pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos", remató el portugués.

Recordemos que Lionel Messi tras la clasificación con Argentina, junto a otros compañeros, criticaron duramente el desempeño de Mateu Lahoz, acusándolo de no estar a la altura del encuentro.