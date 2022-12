Comparte

Manuel Neuer llamó la atención en Alemania por su imprudencia. Es que tras la eliminación de la Copa del Mundo junto a los teutones, por segunda vez consecutiva, el portero se fue a esquiar, donde sufrió una fractura en la pierna derecha, la cual lo ausentará hasta la próxima temporada.

En el país natal del arquero consideran que este fue imprudente, ya que decidió practicar esquí de fondo pese a que no estaban las condiciones para hacerlo, ya que las piedras no estaban los suficientemente cubiertas. Pero Neuer no hizo caso y terminó fracturándose la pierna.

Debido a esto, en el Bayern Múnich ya trabajan en sus sustituto, por lo menos para lo que queda de temporada. Y en ese contexto son dos los nombres que aparecen como opción para reforzar la portería del cuadro muniqués.

Uno de ellos es una de las figuras del Mundial de Qatar. Se trata del portero croata Dominik Livakovic, uno de los nombres que tiene a Croacia en las semifinales de la Copa. el portero de 27 años milita en el Dínamo Zagreb y tiene contrato hasta el 2024.

Por otro lado, está la opción de repatriar a Alexander Nübel. El alemán de 26 años pertenece al cuadro alemán, pero se encuentra a préstamo en el Mónaco hasta junio del 2023.

De esta forma, le cuadro muniqués deberá decidir luego quien será el reemplazante de Neuer durante esta temporada o si seguirá apostando por Sven Ulrich, quien fue el sustituto en la primera rueda de la Bundesliga.