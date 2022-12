Comparte

El astro brasileño Ronaldo Nazario se refirió a la definición de Qatar 2020 y aseguró que se sentiría feliz por Lionel Messi si gana el Mundial, aunque no tanto por Argentina.

“Te voy a ser honesto. No puedo decir ‘que gane Argentina’, sería mentir. No estaría feliz como brasileño”, dijo el ex delantero en conferencia de prensa.

“Lo merecemos todos. El fútbol es jugar y ganar. Nadie te va a regalar nada. Por su historia, ni por nada. Tiene posibilidades, por su puesto”, añadió.

“Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles. Corren muchísimo todos juntos, tienen una agresividad… y luego tiene a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo. Personalmente estaría feliz por el si lo gana”, cerró.