Al parecer es inminente que Fernando Santos no continuará como seleccionador de Portugal. La sorpresiva eliminación en cuartos de final de la Copa del Mundo por parte de Marruecos no tiene vuelta atrás.

Es por eso que al instante comenzaron a rondar nombres de posibles técnicos para sustituir a Santos. Por ejemplo, de acuerdo a La Gazzetta dello Sport, José Mourinho es una de esas posibilidades.

No obstante, la operación no será fácil, ya que a Mou le queda contrato con la Roma hasta 2024. Pero desde la selección lusa no les incomodaría que el entrenador alterne su puesto de seleccionador con el club.

Aunque habría una traba aún más importante. Es que los jugadores lusos no creen que Mourinho sea el perfil indicado para la banca de Portugal. De hecho, según informaciones del citado medio, los jugadores consideran que se precisa un técnico con más mano izquierda y que no genere tanta polémica como suele hacer el preparador de Setuval.