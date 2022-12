Comparte

El defensa chileno Guillermo Soto ya prepara la temporada 2023. El lateral derecho se integró a los entrenamientos de Huracán, sin embargo, aún no define su continuidad en el club trasandino. Por ello, asoma como opción para reforzar a Colo-Colo y suplir la salida de Óscar Opazo.

En conversación con Deportes en Agricultura, Soto aclaró que se encuentra “a la espera de lo que vaya a decidir Huracán. Ellos tienen la opción de ejecutar la cláusula de opción de compra y sino la ejecutan el 31 de diciembre quedaría como jugador libre, esa es mi situación”.

Respecto al interés de Colo-Colo, el lateral derecho aseguró que “no se puede cerrar a ninguna opción, uno tiene que estar preparado para lo que venga. Mi representante está viendo ese tema y si me tengo que quedar acá voy a estar feliz y si no, tendré que buscar otra alternativa”.

Por último, afirmó que regresar al fútbol chileno no significaría un retroceso en su carrera. “En este caso en particular no porque Colo-Colo tiene una vitrina grande, van a jugar Copa Libertadores, entonces desde ese punto de vista no lo sentiría como un retroceso. Tienen desafíos importantes por delante, llamativos… pero ahora estoy enfocado en hacer una buena pretemporada y tranquilo con lo que depare el futuro”.