La Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) emitió un comunicado pidiendo a quienes componen la selección argentina que se disculpen por los insultos contra los periodistas en medio de las celebraciones por la obtención de la Copa del Mundo.

Luego de consagrarse campeones en Qatar 2022, los futbolistas trasandinos no atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta, como estaba estipulado. Por el contrario, salieron todos juntos cantando y celebrando el título.

Sin embargo, no pasó inadvertido el cántico contra los comunicadores. “Y no me importa lo que digan esos p… periodistas, la p… que los parió”, fue parte de los gritos que cantaron futbolistas y dirigentes argentinos.

"¡Y no me importa lo que digan esos p… periodistas!" SACADO Messi en la zona mixta



Vía @rockdrigolarapic.twitter.com/qGELkVSavG — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 18, 2022

Por ello, el presidente de la AIPS, Gianni Merlo, señaló que “Lionel Messi es sin duda el número uno del fútbol, el capitán de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo, pero por eso mismo debe disculparse en nombre de la selección por la canción con la que tanto él como sus compañeros nos insultaron a los periodistas”.

“Puede que sea un multimillonario alabado, pero tiene que respetar a quienes también han contribuido, con su entusiasmo y sin interés propio, a crear su mito”, añadió.

“Además de ser grandes jugadores también deben ser modelos a seguir en la vida, porque se han enriquecido gracias a todos”, agregó.

“Daba gusto verlo en la cancha con su familia, todos se regocijaban con él. Pero ahora, ¿qué pensaría el público y los familiares de los periodistas, quienes han sido calificados de ‘putos periodistas’ por personajes que en ocasiones tienen conductas dudosas que bordean la ley”, continuó el escrito.

“Entre los jugadores también había funcionarios de la federación argentina cantando y esto es aún más grave. Esperemos que algunos de ellos se den cuenta de la ofensa cometida y pidan disculpas”, sentenció.