Comparte

El volante chileno Arturo Vidal explicó su apoyo a la selección argentina tras consagrarse como campeona del mundo junto a Lionel Messi.

"Yo estoy feliz por Leo que es mi amigo, y por Sudamérica. Si alguien se ofende, aquí no hubo mala intención. No voy a dejar de ser chileno o amar a mi país porque me pongo feliz por un amigo. Ojalá la gente entienda eso. Sé separar las cosas", comento en diálogo con Las Últimas Noticias.

Asimismo, agregó que "alegrarse por los demás es una bendición de Dios y eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Y no tiene nada de malo alegrarse cuando a los demás les va bien, es grandeza de Dios. Y eso me hace más grande porque cuando uno siente eso está en paz con Dios".

"Yo estoy en paz con Dios, estoy feliz por mi amigo y, repito, me alegro mucho cuando a la gente que aprecio le va bien", cerró.