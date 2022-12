Comparte

El defensor chileno del AS Mónaco se refirió a la Copa del Mundo de Qatar 2022 ganada por Argentina y comparó a las principales figuras del torneo, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

“A nivel individual, el más desafiante es Messi, no hay dudas de eso. Mbappé también lo es, pero creo que Messi ha sido el más difícil de enfrentar”, afirmó el seleccionado nacional.

Maripán también tuvo palabras para el arribo de Alexis Sánchez a la Ligue 1. “Sabemos la calidad y su trayectoria, todo lo que ha hecho y que llegar a un equipo tan apasionado como el Marsella fue un impacto. Personalmente estoy muy feliz por él, sé que quería estar en un club. Las veces que hablé con él está contento, se adaptó súper rápido y le gusta la liga”, indicó.

Por último, el defensor afirmó que su renovación hasta el 2025 con el Mónaco “es un trabajo constante, partido a partido. Me enfoco en el presente. Me siento muy querido y respetado, ese nivel de confianza que me entregan ayuda a que tenga mi mejor performance en la cancha”.