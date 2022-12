Comparte

Colo-Colo no ha tenido un mercado de fichajes tranquilo. Los albos han perdido a varia de sus figuras, además de no poder contratar tantos jugadores necesarios para reemplazarlos. Y ahora recibieron un nuevo portazo.

Es que durante los últimos días apareció como opción el nombre de Cristian Pavón de Atlético Mineiro. Sin embargo, desde el club brasileño sepultaron todas las esperanzas albas.

En diálogo con La Tercera, el director ejecutivo del cuadro Galo, Rodrigo Caetano, comentó sobre la posibilidad de salida del argentino que "es imposible que Pavón se marche de Atlético Mineiro en este mercado, es un jugador muy importante para nuestro proyecto deportivo".

Además, insistió con que "la opción de que el jugador se marche a Chile no es ni de cero, es menos que eso".

De la misma forma, el director ejecutivo agregó que Pavón "no está en el mercado, ni como venta definitiva y menos como un préstamo en cualquier escenario posible. Además, aclaro que nadie de Colo-Colo ha hablado con nosotros de manera oficial por la chance de tener al jugador".

"Cualquier negociación pasa obligadamente por el Mineiro. Eso no ha ocurrido y la respuesta será negativa. Que Colo Colo no pierda su tiempo. Pero repito, nadie del club chileno nos llamó y no nos pueden faltar el respeto de esa manera. No lo aceptamos", sentenció Caetano.