El paso de Kalvin Phillips por el Manchester City no ha sido de los mejores. De hecho, el inglés no ha podio tener continuidad debido a diversas lesiones y ahora por un particular hecho fue marginado del plantel por Pep Guardiola.

"No está lesionado, llegó con sobrepeso. No está en condiciones de entrenar y jugar", lanzó el entrenador español en la previa del regreso de la Premier League en el famoso ‘Boxing Day’.

El volante fue uno de los únicos futbolistas que quedó marginado al regreso de la Copa del Mundo. Aunque Guardiola aclara que "cuando esté listo jugará. Porque le necesitamos, le necesitamos mucho".

Phillips desde que llegó al City en el verano europeo a cambio de 50 millones solo ha jugado cuatro partidos.