El golfista chileno Joaquín Niemann se refirió a su arribo al LIV Tour desde el PGA Tour. El deportista de 24 años explicó que su principal motivación de llegar a la emergente liga es la idea de expandir el golf a otros rincones del planeta.

“Pasar al LIV Tour fue un cambio muy grande para mi carrera”, dijo el golfista a La Tercera. “Yo siempre soñé con estar en el PGA Tour, y de a poco las cosas fueron cambiando”, afirmó.

“Me di cuenta de que hay muchas cosas que el golf puede hacer para crecer mundialmente, no solo en Estados Unidos, y el LIV Tour es una plataforma que está precisamente hecha para poder expandir el golf en todos los continentes y no solo en Estados Unidos”, agregó.

“Eso es lo que más me motivó, y más con el grupo de gente que se fue para allá, como Jordan Spieth o Dustin Johnson”, añadió.

Sobre la imposibilidad de sumar puntos para el ranking mundial en la emergente liga, Niemann sostuvo que “ya contamos con todos los criterios para tener ranking mundial en el LIV. Si no lo han hecho es por puro monopolio que hay ahí, temas políticos por los que no lo sacan… Pero todos los criterios ya los tenemos. Tenemos a los mejores jugadores del mundo en el Tour y, si no lo hacen, al final ellos van a quedar mal”.

Pese a ello, Niemann creo que no tendrá problemas para acceder a eventos deportivos como los Juegos Olímpicos. “Sí, va a alcanzar”, aseguró. “Este año va a haber ranking mundial y para mí no es tema. Sí o Sí vamos a jugar lo Juegos Olímpicos”, cerró.