Colo-Colo sigue trabajando en la conformación del plantel para el 2023, no exento de dificultades. Es que la lentitud de los refuerzos ha marcada esta etapa. Uno de los nombres que tiene posibilidad y es una de las más concretas es la de Leandro Benegas, quien quiere llegar a los albos, pero Independiente pone trabas.

Pero no todos se toman con buenos ojos la llegada el ex Universidad de Chile. De hecho, el campeón de América con los albos, Gabriel ‘Coca’ Mendoza cree que no es una buena contratación para el cacique.

"Como que no marcó mucho legado en el archirrival. Además, hizo la vuelta larga", comenzó comentando Mendoza a El Mercurio.

"Benegas es más de lucha, de sacrificio. No es extraordinario. No me da la sensación de que sea buena contratación. Colo-Colo no está reforzándose con jugadores de peso", recalcó el ex futbolista de los albos.

Finalmente, cuestionó el mercado de fichajes de los albos: "Dijeron que iban a pelear la Libertadores, pero con estas apuestas no sé si andaremos tan bien. El equipo venía bien, pero se fueron los dos laterales titulares, que marcaron una época, y a quienes costará reemplazar. También Costa. Todavía no sé quién jugará por él. Hay que traer poco, pero bueno; en vez de cinco o seis, tres de peso".