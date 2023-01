Comparte

Hace unos días una mujer emitió una denuncia contra el futbolista Dani Alves, a quien acusó de agresiones sexuales en su contra. Sin embargo, el jugador del Pumas negó la denuncia durante las últimas horas.

La acusación fue entregada a los Mossos d’Esquadra en la ciudad de Barcelona en España, donde la supuesta víctima acusó al ex Barcelona de haberle efectuado tocaciones por debajo de su ropa interior sin su consentimiento, durante una fiesta en una discoteque en la mencionada localidad.

"Me gustaría desmentir todo, primero. Sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí", declaró Alves en un video difundido por el programa Ahora Sonsoles.

"En todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy", cerró.