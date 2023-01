Comparte

En medio de la pretemporada de Colo-Colo, el defensor albo, Ramiro González, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y se refirió a los objetivos del club para este 2023.

Sobre la pretemporada del cacique en Buenos Aires, el zaguero indicó que “han sido exigente los entrenamientos. Hay que seguir tratando de plasmar la idea del profe, estamos contentos, tuvimos un partido amistoso contra Racing, un equipo de mucha jerarquía y nos hemos sentido bien. Fueron los primeros minutos de fútbol del plantel y lo hicimos de buena manera”.

“Hay un gran grupo, hay una gran competencia. No sé si se sumará alguien más. Hoy estamos los que estamos y estamos bien, contentos, positivos, entrenando positivo y pensando en que el domingo tenemos una final y que queremos ganarla”, agregó.

Respecto a su regreso al fútbol chileno, señaló que “han pasado varios años desde aquel momento. Me toma más maduro, con mucha más experiencia. Como jugador sigo siendo muy agresivo, me trato de entregar al máximo por los colores que me toca defender”.

Mientras que de su arribo a Colo-Colo y el interés de Gustavo Quinteros para contar con él, aseguró que “no me siento con ninguna responsabilidad (hacia Quinteros). Mi responsabilidad es con Colo-Colo, con el equipo y con mis compañeros. Con el profe estoy agradecido que me haya pedido y que se haya podido concretar, pero no me siento en deuda con él”.

González no quiso ahondar en el tema de Juan Martín Lucero, ya que afirmó que “prácticamente no lo conocí, tuve un solo entrenamiento con él. Lo que sí puedo decir es que estoy contento con los compañeros que tengo, tenemos un gran plantel, estamos entusiasmados sabiendo que el domingo tenemos una final importante y tenemos la necesidad de sumar un título importante para la institución. Estamos comprometidos con eso, sumando con los compañeros que estamos, conociéndonos de a poco y viendo solamente el presente y futuro de Colo-Colo”.

Por último, se refirió a los objetivos de Colo-Colo para el 2023. “Nuestro objetivo es pelear todas las competencias, lógicamente sabemos lo que es la Libertadores… los equipos brasileños y argentinos son muy fuertes, pero hay que tratar de mirar hacia adelante y hacer un gran torneo”.