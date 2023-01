Comparte

El entrenador portugués José Mourinho explicó su decisión de rechazar la oferta de la Federación de Portugal para sustituir a Fernando Santos en la selección, asegurando que se encuentra bien en su club.

“Quiero agradecer al presidente de la Federación Portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo”, comenzó diciendo.

“Pero me negué porque estoy bien aquí en Roma”, explicó.

Tras la negativa de Mou, la Federación de Portugal se inclinó por Roberto Martínez, quien fue oficializado como nuevo entrenador luso.