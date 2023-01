Comparte

La selección chilena sub 20 no pudo sumar de a tres en su debut en el Sudamericano. La Roja tuvo un buen cometido, pero no pudo imponerse a Ecuador, situación que lamentaron desde el combinado nacional.

Así lo expresó Vicente Conelli, quien marcó la apertura de la cuenta ante los ecuatorianos. “Es un empate un poco amargo”, dijo tras el encuentro.

“Yo igual tuve un par de llegadas que pude concretar mejor, pero afortunadamente entró una. Ahora toca prepararnos para el siguiente partido”, agregó.

“Quizás faltó un poco más de tranquilidad o un poco de fortuna que a veces el fútbol te entrega, pero no queda más que prepararse para lo que viene”, continuó.

“Hicimos un gran partido. Se habló durante la semana todo lo que teníamos que hacer y creo que lo hicimos de gran manera”, sentenció.