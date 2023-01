Comparte

El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, ha reclamado en más de una ocasión por el arbitraje. Y tras caer en la Supercopa no fue la excepción. Luego de perder por penales ante Magallanes, el entrenador albo se lanzó contra Fernando Véjar, juez del encuentro, por su cometido.

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste. En la Fecha 7 le pegaron un codazo a Costa que no cobró. En el gol de ellos (Magallanes) el delantero se apoya en Ramiro González. Cada vez que nos dirige es difícil ganar un partido”, lanzó el estratega.

“Antes del partido les dije a los jugadores que tenemos que ser muy superiores porque este árbitro no sé si es malo o solo cobra contra Colo-Colo. Le pediré a los dirigentes que hablen para que no nos dirija más. Cada vez que lo hace nos perjudica mucho”, agregó.

La respuesta de la Comisión de Árbitros no se hizo esperar y fue su presidente, Roberto Tobar, quien le contestó al entrenador del cacique. “Las declaraciones del señor (Gustavo) Quinteros creo que son muy desafortunadas, ya que en nada aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos a la actividad en todas sus facetas. Este tipo de opiniones exponen ante la opinión pública e hinchas a un árbitro que realizó una muy buena labor. Y sin duda que nosotros como comisión arbitral no lo podemos aceptar”, dijo el excolegiado.

Sin embargo, según información de La Tercera, el ex referee fue más allá y presentó una denuncia en el Tribunal de Disciplina contra Quinteros. El citado medio detalló que la comisión arbitral se hartó de las constantes críticas del técnico contra los jueces.

Por ello, Tobar denunció al técnico basándose en el artículo primero, inciso segundo, del código de procedimientos y penalidades, el cual tiene como objetivo castigar a aquellos que transgredan el principio de fairplay.

El Tribunal de Disciplina recibiría este jueves la denuncia y posteriormente escuchará los descargos de Quinteros, quien arriesga hasta 50 partidos de suspensión por sus dichos contra Véjar, según establece el artículo 60.