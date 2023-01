Comparte

Un inicio de temporada movido fue el que tuvo Colo-Colo. Y muy lejos de lo que fue el cierre de la anterior. Es que el cuadro popular inicio el 2023 perdiendo a Juan Martín Lucero, goleador de los albos, además de ceder el título de la Supercopa ante Magallanes.

Ante este complicado panorama habló quien lleva el timón del cacique, Gustavo Quinteros, quien dejó varias frases para el recuerdo, sobre todo contra el arbitraje de Fernando Véjar y la salida de Lucero.

Sobre la abrupta salida del delantero argentino, Quinteros la tiene clara: “Fue un problema grande, Lucero se fue el 2 de enero y ahí ya no lo tuvimos. Tuvimos que salir a buscar y eso nos perjudicó mucho. Lucero está equivocado, el club tiene razón y espero que se haga justicia. Pero nosotros perdimos al jugador. No pudimos reemplazarlo a tiempo".

"Se empezó a jugar un título antes, se adelantó la temporada respecto del año pasado. Pedimos hace dos meses que lo aplazaran y no pudimos jugar amistosos”, reclamó el DT albo sobre la programación de la Supercopa.

“Nos afectó un montón salir a buscar un delantero, nos golpeó mucho. Fue un jugador muy importante, hizo 24 goles, perdimos 24 goles. Con Costa perdimos 12 o 14. Tenemos que empezar a jugar sin tenerlos. Fue una desventaja muy grande”, añadió el entrenador.

Quejas contra el árbitro

Tal como el año pasado, su molestia con el arbitraje no la esconde. Aunque ahora fue mucho más expresivo contra el desempeño de Fernando Véjar en la Supercopa. Es que Gustavo Quinteros no se guardó anda.

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados, como este. En la fecha 7 le pegaron un codazo a Costa que no cobró. En el gol de ellos el delantero se apoya en Ramiro González. Cada vez que nos dirige es difícil ganar un partido", lanzó Quinteros.

Conmigo no tiene nada, pero debe de tener algo contra Colo-Colo. Después de ese partido contra Palestino lo congelaron. Antes del partido les dije a los jugadores que tenemos que ser muy superiores, porque este árbitro no sé si es malo o solo cobra contra Colo-Colo", añadió.

Finalmente, lanzó que "pediré a los dirigentes que hablen para que no nos dirija más. Cada vez que lo hace nos perjudica mucho. Pero no tiene nada que ver con el resultado. Me gusta decir las verdades de frente”.