La rabieta de Arturo Vidal tras no ver minutos en el partido de Flamengo ante el Boavista Sport Clube no dejó a nadie indiferente. De hecho, generó tal impacto que algunos medios insinuaron que no debería viajar al Mundial de Clubes.

Sin embargo, el entrenador del Mengao, Vitor Pereira, olvidó rápido el problema e incluyó al King en la lista de jugadores que ya están viajando rumbo a Marruecos para enfrentar una nueva edición del Mundial de Clubes.

Pero Vidal no será el único chileno, ya que dentro de la lista también está incluído Erick Pulgar, quien señalan está por sobre Vidal a la hora de decidir quien juega.

Flamengo debutará el martes 7 de febrero a las 16 horas de Chile ante un rival por definir, el cual saldrá del ganador entre el Wydad (Marruecos) y el Al Hilal (Arabia Saudita).