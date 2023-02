Comparte

El ex futbolista de FC Barcelona, Gerard Piqué, admitió que no felicitó a Lionel Messi tras consagrarse campeón de Qatar 2022. El español, además, aseguró que no vio la Copa del Mundo.

Al ser consultado por el tiktoker inglés, John Nellis, si felicitó a Messi tras la final ante Francia, Piqué confesó que “no, sinceramente no. Mis últimos meses fueron muy duros y necesitaba desconectar. No he visto nada de deporte e incluso no vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido”.

Pese a ello, el ex zaguero se inclinó por el argentino como el mejor de la historia. “Como delantero y por algunas razones diría que Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia. Además, logró con Argentina ganar la copa del Mundo. Era su sueño”, afirmó.

Por último, aseguró que Messi ganó la rivalidad ante Cristiano Ronaldo. “Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien. Pero elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en el Mundial”, sentenció.