Universidad Católica se impuso en un intenso y polémico partido en La Florida ante Audax Italiano. Es que el duelo tuvo varios episodios de calentura, los cuales terminaron con varios expulsados.

Tras el partido habló Marcelo Díaz, quien si bien no eximió de responsabilidad a los jugadores, también apuntó contra el árbitro Nicolás Gamboa y la forma en que manejó el partido.

“Claramente no era el partido que esperábamos que se jugase, ambos jugamos bien al fútbol, pero se ve manchado por cosas externas y eso no puede pasar", dijo Díaz a la transmisión oficial.

"Quiero hacer hincapié en una cosa puntual, cuando venimos acá, venimos con mucho respeto, tratamos a todos los jugadores, a todos los árbitros por igual. Pero cuando árbitro como Gamboa nos viene a insultar y nos viene a tratar mal adentro de la cancha, el desvirtúa el partido (…) esas cosas las debemos parar y por eso termina así", declaró el volante audino.

Además, Díaz sostiene que intentó hablar con Gamboa "sin faltarle el respeto, pero con su arrogancia y falta de respeto, se le va el partido de las manos".

"Pregúntale a los jugadores de Católica y te dirán lo mismo. Esto no puede suceder, somos profesionales, pero si no nos respetan, qué podemos hacer", recalcó el ex seleccionado.