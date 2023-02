Comparte

Colo-Colo volvió a ceder puntos en el torneo nacional. El cacique igualó 1 a 1 ante Everton y desperdició la opción de acercarse al líder Huachipato. Más allá del juego, en Macul no quedaron contentos -otra vez- con el arbitraje de Felipe González, sobre todo por la expulsión de Maximiliano Falcón.

Con Gustavo Quinteros suspendido (por reclamos contra los jueces), el encargado de expresar sus críticas contra González fue el gerente deportivo Daniel Morón, que tras el partido no se guardó nada.

“Felipe González le puso amarilla a Falcón por una jugada que ve. Cuando le tira el pelotazo al jugador de Everton, él lo ve. Después va al VAR y quiere decir que se equivocó en lo que hizo minutos antes, como le erró todo el partido. Menos mal que no fue siempre a la pantalla, porque sino debía corregirse siempre”, lanzó el campeón de la Copa Libertadores con los albos.

De la misma forma, se refirió a la absurda tarjeta amarilla que se ganó Marcos Bolados luego de entrar sin autorización al campo de juego. “Esa es otra cosa horrorosa. No hay comunicación entre los árbitros. No sé para que mierda llevan esa hueaita en el oído y en la boca. No sé para qué”, cuestionó Morón.

“El cuarto le dice a Bolados que puede entrar. Es verdad que no debía entrar en esas condiciones, pero si el árbitro te lo dice, tu entras. Y resulta que el principal no es capaz de preguntarle a su asistente si le dio la señal. Quedas condicionado por 70 minutos por un error”, complementó el gerente deportivo del cacique.

Además, se refirió a si apelarán por la roja de Falcón, donde sostuvo que “estamos yendo a apelar todos los fines de semana. Y no somos solo nosotros. Ya vimos lo que pasó el sábado en La Florida”.

Por otro lado, abordó el tema del "juegue-juegue" en el arbitraje implementado por el jefe de los jueces, Roberto Tobar. “Creen que vienen a solucionar el fútbol y se olvidan de cuidar la integridad de los jugadores. Producto de este nuevo modo, vamos a terminar con fracturados. Hay que ponerle un pare a esto”, lanzó el ex portero.

Finalmente, descarta una persecución contra el cacique, pero vuelve a recalcar su mlestia: “Ayer (sábado) en el partido de la Católica y Audax también quedó la crema. Salió un jugador acusando a un árbitro. El malestar se da cuando te dirigen mal. Si dirigieran bien, no reclamaría. Me he sentido perjudicado hoy y antes. Ante esas cosas me rebelo y reclamo, pero lo hago con todo el respeto que me merecen los árbitros”