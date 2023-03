Comparte

El delantero de Colo-Colo, Leandro Benegas, dio a conocer las razones de su salida de Independiente de Avellaneda a principios de año y apuntó directamente a la dirigencia del club argentino.

“Algunas veces sentí que me tiraban a la pelea con la gente. Decían que yo me quería or cuando nunca se acercaron a hablar para ver qué quería hacer”, dijo en conversación con DSports Radio.

“Entonces, la gente me atacó porque decían que yo presionaba para irme. Siempre se ataca al jugador y a veces hay cosas que no salen a la luz, solo se conoce lo que les conviene a algunos”, agregó.

“Merecía otro trato. Los números que tuve merecían una charla y ver si podía mejorar algunas pretensiones que tenía porque el contrato no era el mejor, aunque me servía a mí y también al club”, sentenció.