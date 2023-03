Comparte

Colo-Colo y Universidad de Chile igualaron en un deslucido partido. Un día después, Patricio Yáñez, comentarista de Deportes en Agricultura, mostró su desacuerdo con las declaraciones post partido de Mauricio Pellegrino, entrenador azul.

Es que Pellegrino tras la igualdad declaró: "Nadie quedó contento en el vestuario, queríamos ganar".

Ante esto, Yáñez sostuvo: "Me imagino que la U quedó feliz con el resultado. No coincido para nada con Pellegrino, es una declaración para afuera. Pero si le decías a la U el lunes pasado: ‘¿Firmemos un empate en el Monumental?’, firma el técnico y todos los jugadores porque no perdiste".

Además, criticó el espectáculo en Macul: "Fue muy pobre, yo ni siquiera hubiera pagado luca por ir a ver eso. Los dos equipos horrible".