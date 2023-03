Comparte

El director técnico italiano Antonio Conte explotó tras el empate de Tottenham ante Southampton. El entrenador catalogó de “egoístas” a sus jugadores luego de dejar escapar el triunfo e igualar 3-3 ante el equipo de los santos.

“El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo”, explicó tras el partido en diálogo con BBC.

“Veo once jugadores, veo once egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón”, agregó molesto el estratega.

Sin embargo, Conte, cuyo contrato finaliza al término de la temporada, también apuntó directamente a la directiva de los Spurs. “La historia del Tottenham es esta. Veinte años lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué?”, cuestionó el entrenador.