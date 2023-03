Comparte

El golfista chileno Guillermo ‘Mito Pereira’ se refirió a su traspaso al LIV Golf hace algunas semanas y le cerró las puertas a su regreso al PGA Tour.

“Me siento bien con esta decisión. La PGA es una gran gira. Cumplí el sueño de jugarla. Creo que nunca volveremos. Tal vez suceda, pero ese es el pensamiento que tengo”, dijo en diálogo con Golfweek.

“No me he puesto a pensar si me habría quedado en el PGA si hubiera ganado (alguna competencia). Con Joaquín (Niemann) yéndose, igualmente estaría aquí”, agregó.

Por último, se refirió a su participación en el Masters de Augusta, el cual se disputará en abril. “Todavía tengo ese sueño en los majors”, cerró.