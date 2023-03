Comparte

Una de las figuras de esta nueva Universidad de Chile es Leandro Fernández. El ex Independiente de Avellaneda se tomó su tiempo de adaptación, pero ya ha demostrado con goles el motivo de su llegada. Y en la previa de un nuevo desafío, el argentino habló sobre su presente con la camiseta de los azules.

"Todos queremos ser campeones, pero a mitad de año veremos para qué estamos. Tratar de competir siempre, ser competitivos, dejar a la U bien parada. Ir a jugar a cualquier lado y tratar de ser ofensivo. Hay partidos donde no nos están llegando tanto. La defensa está muy bien, muy sólida; la mitad de cancha, también. Y arriba tratamos de acertar las situaciones que tenemos para tener más tranquilidad", sostuvo en diálogo con La Tercera.

Además, descartó que el equipo de Mauricio Pellegrino sea defensivo: "No lo veo así. Eso lo dirá la gente que está en otra. No nos defendemos todos los partidos. Tratamos de que cada uno cumpla su rol, pero creo que somos bastante ofensivos".

Por otro lado, recordó el deslucido empate ante Colo-Colo en el Superclásico. "La sensación que vi en el vestuario fue de frustración, porque queríamos ganar el partido. Fuimos a buscar los tres puntos, más allá de todo lo que acontecía para atrás. No tuvimos una buena tarde colectivamente. No pudimos plasmar lo que veníamos haciendo. Fue un partido chato, donde no hubo gran posesión, mucho pelotazo. Un clásico aburrido para mirarlo de afuera", declaró el argentino.

Finalmente, se refirió al polémico gesto en el que se guardó una moneda que lanzó la hinchada de la U a Omar Carabalí: "La guardé, pero se la di al juez de línea. Es más, cuando viene el juez de línea para adentro, cuando estaba tirado el arquero, yo le pregunto al arquero si estaba bien para seguir; si es que quería que paremos, si se sentía bien, tomando consciencia de lo que estaba pasando. Para mí, lo de la moneda fue una boludez que, en ese momento, por el trajín del partido, no lo pensé; y después la tiré para afuera, nada más".