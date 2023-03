Comparte

El lateral izquierdo de la selección chilena, Gabriel Suazo, se refirió al proceso de la Roja al mando de Eduardo Berizzo y afirmó que el principal objetivo es encontrar un estilo de juego.

“Tenemos claro que esto se mide por resultados. Uno siempre quiere ganar y no va a salir a un partido amistoso a perder, eso está claro. El objetivo obviamente es ganar, pero el principal es poder encontrar nuevamente el estilo de juego que a esta selección la hizo llegar a ser campeón de América. Es muy importante para nosotros encontrar ese estilo de juego para poder llegar al triunfo”, dijo en conferencia de prensa.

“Uno ve a Gary (Medel), Arturo (Vidal), Alexis (Sánchez), Claudio (Bravo) y muchos jugadores más como referentes. A la selección que vi al crecer fue con ellos, ellos me enseñaron a ganar, a que la selección puede conseguir títulos y ganarle a cualquier equipo”, agregó.

“Crecí siendo sparring, aprendiendo cada vez que me tocaba venir, así que me ha tocado mucho compartir con ellos. Y hoy poder aportar en primera persona, desde la cancha, es muy importante, pero ellos me enseñaron que la selección está para conseguir cosas importantes”, completó.