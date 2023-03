Comparte

Alexis Sánchez rompió el silencio sobre su futuro. El Niño Maravilla habló en una entrevista en 24 Horas de TVN sobre diversos temas, donde abordó el tema de su retiro, la posibilidad de volver a jugar en Chile y aclaró en qué equipo le gustaría hacerlo.

"Me gustaría ir pensar cada año como me siento físicamente… Pero quiero jugar hasta los 40 años, mi sueño es terminar jugando en Tocopilla, partir en tercera, subir a segunda y después a Primera. Es un sueño que tengo", reveló el delantero.

Asimismo, añade que "hay muchos niños allá que sueñan con ser como Alexis (habló en tercera persona), que juegan descalzos en la playa y eso no se ve actualmente. Nadie los va a ver… Quiero enseñarles mi estilo de juego, porque más allá del dinero y la infraestructura, es necesario alguien que enseñe".

Por otro lado, sostuvo que "no me veo jugando mucho en otros equipos en Chile, aunque estoy abierto a cualquier club. Venir acá es un sacrificio, no quiero que sea de vacaciones, sino que demostrar y salir campeón, estar bien físicamente".

No obstante, si se diera la posibilidad jugaría "en Colo-Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica, si me hacen una oferta, yo amo el fútbol".