El entrenador de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, habló sobre su presente en el fútbol centroamericano y aclaró que sus dirigidos juegan mejor que la selección chilena.

"Cuando dije que estaba capacitado para dirigir la Roja me trataron de payaso. Hoy queda demostrado que la selección de Nicaragua juega mejor que la selección chilena", dijo en diálogo con DirecTV.

"Mis números en Chile son tremendos, por eso nunca he entendido tanto rechazo hacia mi persona como profesional. En Nicaragua me dejan trabajar, tengo el respaldo de la federación y siempre estamos haciendo algo", agregó el ex Universidad de Chile.

Asimismo, indicó que "me da lo mismo que digan, que soy chanta o malo. Mis logros dicen lo contrario. La última copa internacional de la Universidad de Chile fue conmigo y fui despedido sin una razón justa, lo mismo que en Universidad Católica".

Finalmente, sobre el fútbol chileno señaló que "hay dos promotores que manejan el fútbol chileno y a la selección nacional… Cuando decidan dar el nombre, se van a dar cuenta por qué el futbol chileno no camina".