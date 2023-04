Comparte

La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió a la sanción que recibió Colo-Colo por los incidentes en el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, donde no podrán albergar hinchas durante tres partidos de local.

"Hemos dicho y hemos tenido una sola voz en términos de condenar siempre y fuerte la violencia en los estadios. Creemos que cualquier sanción que vaya en esa línea, que no sea simbólica, que sea real, va a aportar a que los hinchas sean los protegidos en los partidos y, finalmente, a que los que se disfrazan de hinchas, que son delincuentes, no estén", dijo la ex ministra del deporte Bolavip.

Además, quien también fuera agredida en el mismo partido indicó que "bien por los castigos. Colo-Colo tiene un castigo merecido. Ellos era los que tenían que garantizar la seguridad y no lo hicieron".

Por otro lado, Pérez indicó que no se apelará a la sanción que recibieron los azules de no poder contar con hinchas en tres partidos de visita.

"Nosotros no vamos a apelar porque tenemos una sola voz y convicción en términos de condenar la violencia en los estadios. Si lo hacen otros equipos, ellos tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Universidad de Chile en eso no se pierde. Lo hemos dicho siempre", reveló.