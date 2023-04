Comparte

El Arsenal de Mikel Arteta volvió a tropezar en la Premier League. Los Gunners igualaron 2 a 2 ante el West Ham en la jornada 31 del torneo y ya no depende de ellos volver a levantar el título.

En los primeros 10 minutos el Arsenal logró mostrar su chapa de campeón con una ráfaga de goles de Gabriel Jesús (7′) y Martin Odegaard (10′), esta no pudo sostenerse. De hecho, antes del final de la primera parte, Said Benrahma (33′) puso el descuento de penal.

Al regreso de los camarines los Gunners pudieron ampliar el marcador bajo los pies de Bukayo Saka, sin embargo, el inglés erró el penal. Y tres minutos más tarde, un rebote capturado por Thilo Kehrer, terminó en el gol del empate de Jarrod Bowen (54′).

Un empate que descolocó al Arsenal, que no pudo encontrarse en el terreno de juego e incluso fue superado por The Hammers. No obstante, el marcador no sufrió más cambios y terminó 2 a 2.

Este resultado complica al equipo de Arteta en sus aspiraciones por volver a levantar una Premier League tras 19 años. Es que el Arsenal sigue líder, pero con cuatro puntos sobre el Manchester City, quienes, además, tienen un partido menos y un enfrentamiento pendiente frente a los londinenses, por lo que el City será quien defina la Premier.