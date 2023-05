Comparte

Sergio Busquets le dirá adiós al Barcelona al final de temporada. El capitán del cuadro culé anunció esta decisión a través de sus redes sociales, poniéndole fin a 15 años vistiendo la camiseta blaugrana en el profesionalismo.

"Hola culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los veía por la tele, siempre soñaba con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo que pude soñar", comenzó diciendo Busquetes.

"Quien me iba a decir cuando vine como juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida y del que he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo defender poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final", continuó el volante

Además, confesó que "no ha sido una decisión fácil creo que ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el último".

"También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo, que me han dado su apoyo y su cariño durante todo este tiempo. Y como no a mi familia, que siempre ha estado a mi lado en los momentos buenos y en los no tan buenos. Haciendo este camino especial y sacrificando cosas para acompañarme y verme feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos. Ser del Barça es lo mejor que hay", expresó el mediocampista de 34 años.

Ahora Busquets se apronta a enfrentar un nuevo desafío, el cual mucho asocian a un arribo a Arabia Saudita, donde el Al Hilal, que también quiere a Leo Messi. Al igual que el Inter de Miami puso sus ojos en Busi.