Comparte

Universidad Católica no vive momentos tranquilos. Pese al quinto lugar, con un partido menos y siete puntos de diferencia con el puntero (Cobresal), el cuadro de la precordillera no está tranquilo con el juego que plasma sobre la cancha, además de que no conoce el triunfo hace seis fechas.

Por lo mismo, todo los dardos apuntan a Ariel Holan, el entrenador de la UC, quien vive su segundo periodo en la precordillera, pero que es muy distinto al anterior, ya que sus ideas no está llegando al plantel. De hecho, incluso, se habla sobre su continuidad en el banquillo.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, desde la dirigencia de la UC respaldan al argentino, aunque también entienden que se armó un plantel para pelear por el campeonato, además de luchar en la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en la fase previa.

"Se debe entregar un informe técnico y otro de la gerencia deportiva sobre lo hecho por el equipo y por cada jugador en esta primera parte del torneo. Holan también será evaluado", explicaron desde la dirigencia.

"Preocupa la forma de juego, porque el equipo no levanta el rendimiento", añadió la misma fuente.