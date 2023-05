Comparte

El nuevo entrenador de la Roja Femenina, Luis Mena, adelantó que espera contar con la capitana de la selección chilena, Christiane Endler, aunque apuntó que no comparte todas sus apreciaciones.

“Necesitamos un liderazgo. Sí o sí. Eso es importantísimo. A la hora de generar este tipo de proyectos, Chile no se puede dar el lujo de dejar gente afuera, porque de verdad las necesitamos a todas”, dijo en diálogo con La Tercera.

“Yo no voy a cambiar mi forma de ser. También lideré, por muchos años, procesos duros, difíciles, en Colo-Colo, como entrenador y como jugador. Entiendo perfectamente y comparto muchas de sus apreciaciones. Hay otras que obviamente me generan situaciones raras, pero así son los líderes y uno tiene que saber encontrar ese punto de encuentro para que ellga venga a aportar, desde su rol, toda su experiencia, toda su sabiduría. En lo deportivo y también en lo humano”, apuntó.

“A mí me interesa mucho para que estas jugadoras crezcan. Imagínate a todas las arqueras entrenando al lado de la mejor del mundo. No es lo mismo que si no la tuviéramos. Entonces, hay que estar ahí alineados todos. Siempre lo he dicho: los mejores momentos deportivos que tuve en mi vida, ya sea como entrenador o como jugador, fueron cuando estábamos todos tirando el carro para el mismo lado”, agregó.

Al ser consultado si ha conversado con Endler desde que asumió la banca de la Roja, Mena aclaró que “no, pero ya tenemos algunos contactos. La idea era ir a visitarle, pero tengo entendido que ella juega esta semana en París. Se juegan el torneo, así que tampoco es como para ir a desconcentrarle. Y la próxima semana ya juegan la última fecha en la liga francesa y también tiene unas merecidas vacaciones. Seguramente, apenas pise suelo chileno trataremos de contactarle para poder convencerle de todo lo que se viene en este nuevo proceso. Y, sin lugar a dudas, teniendo a la mejor arquera del mundo en él, vamos a crecer muchísimo en todo sentido”.

Por último, Mena señaló que “todo lo que tenga que conversar con ella, lo conversaremos acá, a puertas cerradas, porque así debe ser. Así tiene que ser siempre”.