El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió a los polémicos chats filtrados del presidente de la ANFP, Pablo Milad, y descartó que se esté planificando un ‘golpe de estado’ en su contra.

“Fue un consejo extraño. El consejo tenía una tabla clara, todos esos puntos se fueron dando, pero es imposible hacerse el loco. Había un elefante en el ambiente y eso tiene que ver con lo que ha salido en la prensa y que es de conocimiento público. Yo lo he dicho, lo que sucedió es inaceptable. Lamentablemente se filtra el contenido de conversaciones que son privadas, que le hacen un tremendo daño al fútbol, a la ANFP y a la agenda antiviolencia que está llevando a cabo Pablo Milad. Espero que comentarios desafortunados, por los cuales se pidieron las disculpas del caso, no le hagan daño a esto, ya que lo más importante es que esta agenda antiviolencia puede avanzar y no se pueda ver afectada por esto”, dijo tras el Consejo de Presidentes de la ANFP.

“Pablo hizo unas palabras… abrió su corazón y su mente y ejerció unas palabras. Ojalá el día de mañana podamos saber quién fue. Yo me siento tranquilo, le respondo a mi consciencia, a mi familia. Nosotros como Universidad de Chile tuvimos algunas diferencias con Pablo Milad, aún las tenemos, fuimos oposición, pero creemos que las elecciones se ganan y se pierden en la urna y no de otra manera. Nosotros siempre vamos al frente y cuando hemos tenido diferencias las hacemos saber cómo debe ser, en privado o en público”, agregó.

Sobre los rumores que apuntan a la U como los responsables de la filtración, Clark señaló que “se ha dicho que nosotros somos parte de esta filtración, lo cual no es verdad. La gente que dice eso falta a la verdad. También se ha dicho que nosotros estamos armando una mesa de censura a Pablo Milad y nosotros no somos parte de eso. Universidad de Chile cree que las elecciones se ganan y se pierden en la urna. Y una vez que uno gana o pierde se debe volver oficialista y ayudar a que al directorio le vaya lo mejor posible porque es lo mejor para el fútbol. Nosotros no nos perdemos, no estamos por una censura, creemos que lo que pasó es inaceptable, es grave. Ojalá sepamos quién es, que esa persona tenga la valentía de dar la cara, pero lo más importante es que la agenda que se estaba llevando no se vea afectada por esto”.

“La gente es libre de pensar y decir lo que quiera, yo tengo la convicción y la conciencia tranquila de que nosotros no hemos sido”, insistió.

Influencia de Felicevich en Deportes La Serena

Al ser consultado sobre la investigación que reveló los vínculos de Fernando Felicevich con Deportes La Serena, Clark indicó que “no tengo nada que decir. No son asuntos míos ni de Universidad de Chile. Esa pregunta tienen que hacérsela a Fernando y a Deportes La Serena, no a mí”.

El mandamás de Azul Azul, además, descartó que algo similar ocurra en Universidad de Chile. “Las cosas hay que verlas en su mérito y hay que verlas como son… ese esquema no funciona en la U”, afirmó.

Refuerzos de cara al segundo semestre

Por último, Clark abordó la posibilidad de reforzar al plantel de cara a la segunda parte del año. “El plantel tiene unos días libres y en esta ventana que es larga hay que hacer un análisis de qué es lo que no funcionó, qué es lo que se puede hacer mejor, qué posiciones podrían llegar y qué jugadores podrían irse. Es un proceso que está recién empezando y nosotros como club estamos tranquilos con el trabajo que se ha hecho, estamos tranquilos como el cuerpo técnico está llevando al equipo. Obviamente siempre se puede hacer mejor, como club siempre esperamos más”, aseguró.

“Descartar que no puedan llegar jugadores porque no salgan otros, o al revés, es aventurarse en un tema que recién está empezando”, completó.