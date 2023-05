Comparte

Gonzalo Sosa fue el gran protagonista del triunfo por 2-1 de Audax Italiano sobre Santos en la Copa Sudamericana. El delantero marcó los dos goles con que los itálicos se impusieron al cuadro brasileño y con el que alcanzaron el subliderato del Grupo E de la competencia.

Tras su gran noche goleadora, el ariete de 34 años conversó con Deportes en Agricultura donde se mostró feliz por el triunfo y reconoció que lo seduce arribar a un club grande del fútbol chileno. “Contento por el rendimiento del equipo, por el resultado que logramos. Era lo que habíamos ido a buscar, así que muy contento por eso”, dijo sobre la victoria ante Santos.

Respecto a la posibilidad de partir en el próximo mercado de pases, Sosa afirmó que “soy jugador de Audax hasta fin de año y lo que tiene que pasar es comunicarse con ellos y ponerse de acuerdo. Yo estoy muy focalizado en este proyecto porque me gustó desde que me lo presentaron, tenemos todas las comodidades para entrenar… uno se debe a eso. Pero si llega a venir algo y es beneficioso para ambas partes, obviamente que se hará”.

Sin embargo, sobre el posible interés de un club de alta convocatoria del fútbol nacional Sosa reconoció que “uno trabaja para poder llegar a los equipos grandes, es la ilusión y el sueño participar de un equipo como esos. Pero hoy en día me focalizo en Audax, estoy muy contento, fue el equipo que me abrió las puertas para volver a Chile y estamos con la triple competencia. Nosotros no paramos, así que estoy muy focalizado en eso y esperar cómo se da todo. Uno sueña con jugar en ese tipo de equipos y trabaja para eso”.

El atacante fue consultado por el llamado de los hinchas de Colo-Colo, quienes a través de redes sociales pidieron su fichaje. “No tengo Twitter, lo único que tengo es Instagram. Algunas cosas me llegan, pero trato de filtrar, no tengo prendidas las notificaciones, entonces me trato de abstraer mucho de eso. Trato de mantener los pies sobre la tierra, que sea lo que tenga que ser y seguir trabajando para el beneficio primero colectivo y obviamente el personal”, aseguró.

Por último, Sosa señaló que un club como Colo-Colo “siempre va a seducir. Es un equipo grande, uno trabaja para eso, es un sueño jugar en ese tipo de instituciones, así que siempre estará esa posibilidad”.