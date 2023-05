Comparte

Este domingo fue el último día del Antofagasta Bodyboard Festival (ABF), tras 11 días de intensas competencias y actividades. Los riders con sus respectivas delegaciones comenzaban a despedirse de la ciudad para embarcarse cada uno en los siguientes desafíos deportivos.

Pero antes, quedaba cerrar la última etapa del evento, donde se conocería a los campeones de las categoría Pro Junior Varones y Dropknee, tras infartantes definiciones el día anterior en Pro Damas y Pro Varones con la Japonesa, Sari Ohhara y el sudafricano, Tristan Roberts coronados campeones.

El público nuevamente llegó temprano a Playa Llacolén a tomar posiciones privilegiadas en la orilla y alentar a sus riders favoritos. La primera final disputada en el día, de la categoría Pro Junior, dejó al peruano Micheel Yancee, de 16 años, con su primer título en el ABF, dejando en el camino al brasileño Roger Fusculin. La manga fue una de las más cerradas de las finales, ya que ambos riders fueron alternando el primer puesto, sin embargo, Yancee arriesgó más en los minutos finales y con soberbias maniobras sobre las olas, logró marcar diferencias ante los jueces.

Luego de celebrar con la numerosa delegación peruana que no paraba de alentar a su compatriota, el flamante campeón junior manifestó su alegría y entregó palabras de agradecimiento a su familia y a todos quienes lo apoyan en su joven carrera. “Estoy muy contento de ganar esta final ya que estos puntos me permiten sumar en la carrera por lograr el título mundial a fin de año. Ahora espero seguir preparándome para las próximas fechas de competencia. Agradezco a mi familia y todos en Perú que me siguen y me apoyan”. Comentó Yancee.

Posteriormente llegó la ansiada final de la categoría Dropknee, una de las más esperada por los fanáticos del Bodyboard, ya que las maniobras son muy vistosas y presentan altos grados de dificultad. Cabe señalar, que la jornada no comenzó de la mejor forma para los locales, ya que el antofagastino y único chileno en competencia, Manuel Cepeda perdió su heat de semifinales, quedando fuera de la gran final que disputaron el francés Amaury Lavernhe y el hawaiano Dave Hubbard, siendo este último quién se quedara con la corona de campeón al derrotar por un total de 16,75 puntos contra los 10 (pts.) de su rival.

“Este evento es de los mejores del tour mundial. Es una plaza que entrega grandes premios y suma muchos puntos para el ranking de la IBC (International Bodyboard Corporations), por lo mismo es un orgullo poder obtener un título en Antofagasta, donde compiten los mejores riders del circuito. Quiero agradecer a todos los fans que me dejan mensajes de apoyo, a mi familia y a los sponsors. Estoy muy feliz por ganar y espero regresar el próximo año”. Expresó Hubbard luego de concluir su participación.

A los campeones de las categoría Pro Hombre, Pro Damas, Pro Junior Varón y Drop Knee, se le suma la de la campeona de Pro Junior Dama, la hawaiana Aarya Talbano, quien se coronó como la mejor de su categoría en el sexto día del ABF.

Cierre

Al finalizar la competencia, fue el turno de la premiación, donde los riders levantaron la copa y celebraron con el público, agradeciendo una vez más el cariño recibido por miles de antofagastinos en estos once días de ardua competencia.

Posterior a la entrega de premios, llegó el momento de las evaluaciones y balance de este evento deportivo. Al respecto, Abel Benítez, director de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP dijo que “Antofagasta tiene un gran potencial no sólo por su aporte económico y de innovación, sino también por su atractivo turismo, razones que la convierten en el epicentro de este gran evento deportivo. Estamos orgullosos de contribuir, desde sus inicios, al desarrollo de este proyecto que incentiva el talento local e instala a la Región de Antofagasta a nivel mundial”.

Por su parte, Arturo Soto, Director del ABF agradeció a todo el equipo que llevó adelante el evento y recalcó la importancia de Antofagasta para el desarrollo del Bodyboard a nivel mundial. “Nuevamente demostramos que en Antofagasta se pueden realizar eventos deportivos de categoría internacional. Nuestro borde costero es único y eso los riders de diversos puntos del planeta lo ponen en valor. Como equipo estamos orgullosos de lo hemos logrado y esperamos seguir contribuyendo a que este deporte se masifique en país. Agradecemos a todos quienes confiaron y apoyaron esta iniciativa”.