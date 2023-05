Comparte

El entrenador italiano Luciano Spalletti confirmó que dejará la banca de Napoli. El director técnico campeón del Scudetto con el elenco napolitano anunció, además, que se tomará un año de descanso y no dirigirá a otro equipo.

“A veces, uno se separa por demasiado amor. No me quedo, me voy. No hay manera de cambiar de opinión”, dijo el estratega en declaraciones compartidas por el periodista Fabrizio Romano.

“Le dije al club que necesito un año libre hace unas semanas. No trabajaré en ningún otro club. Descansaré un año”, completó.

Spalletti llegó a Napoli en 2021, y además del Scudetto conseguido en la reciente temporada, llevó al equipo a cuartos de final de la UEFA Champions League.