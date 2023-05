Comparte

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, deslizó que su dibujo táctico en el conjunto Culé no variaría si Lionel Messi volviera al club. En conversación con Sport, el entrenador aseguro que su planteamiento “sería prácticamente el mismo, la misma idea y modelo”.

“Leo podría jugar en varias posiciones: de falso nueve, de extremo, de interior, incluso en la base, viniendo para hacer el último pase”, el actual técnico del Barcelona.

Sobre la posición que podría usar Messi en el Barcelona modelo 2023/2024, Xavi aseguró que “Leo se ha convertido en un casi ‘medio centrocampista’, casi como un media punta, y tiene esa capacidad al final”.

El técnico de los Blaugrana señaló que “quizá la explosividad la ha ido perdiendo, pero también vimos a un Messi en el Mundial extraordinario, con explosividad, no, al final yo pienso que tiene todavía años por delante, de mucho nivel. A nosotros no, hoy no hay ninguna duda que nos ayudaría”.

Una de las principales piedras de tope para el regreso del argentino a Barcelona es la capacidad defensiva del 10. Xavi abordó el tema y aseguró que la respuesta siempre es “el equipo. Al final no le puedes pedir el mismo nivel defensivo a Dembéle que Koundé. Muchas veces el extremo se despista y no te hace una vuelta igual en el minuto 80 que en el minuto 20”

“Al final, el trabajo y las obligaciones son igual para todos. Y lo hemos visto con Robert Lewandowski, crack mundial, que se ha adaptado muy bien a nuestra presión alta, a nuestra presión tras pérdida, a nuestro bloque medio-bloque bajo. Pues igual para los futbolistas que se pueden incorporar”, finalizó.