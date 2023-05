Comparte

El Patrimonio Cultural de la Ex Isla Alacrán, con la ola “El Gringo”, o “Flopos” (como la llaman los locales), fue el escenario esta mañana desde muy temprano, cuando se dio inicio al Arica Cultura Bodyboard 2023, con cerca de un centenar de participantes, y la playa con gran asistencia de público.

El domingo recién pasado, finalizó la segunda etapa del International Bodyboarding World Tour, con el Antofagasta Bodyboard Festival, y ahora continúa la siguiente etapa, el Arica Cultura Bodyboard, en la Región de Arica y Parinacota, hasta el 7 de junio, justo el día que se conmemorará el aniversario de la ciudad.

Entre los competidores más destacados de la treintena de chilenos que se encuentran inscritos en la competencia, están el crédito local y uno de los favoritos por ser ariqueño, Moisés Silva (14 del ranking mundial), Manuel Cepeda de Antofagasta (10 del ranking mundial), Sacha Damjanic de Antofagasta (11 del ranking mundial), Matías Díaz de Iquique (19 del ranking mundial), y Nelson Flores de El Tabo (23 del ranking mundial).

“Luego de las etapas de Brasil y Antofagasta, tenemos a 6 chilenos en los top 16, eso no es algo menor. El bodyboard es un deporte donde Chile ha logrado consolidarse como potencia a nivel mundial, dentro de los nuevos países que están instaurados. Antiguamente eran hawaianos o australianos, y hoy podemos hablar de que también son los chilenos”, señaló Glen Cuevas, CEO del International Bodyboarding World Tour.

Iquiqueño Cristóbal Sciaraffia fue uno de los chilenos más destacados de la jornada

El camarógrafo acuático, y emprendedor de Noria Films, una conocida productora audiovisual de los rubros de turismo, minero y deportivo, fue uno de los competidores más destacados del día. “Chari” obtuvo uno de los mayores puntajes de la primera ronda, avanzó a la siguiente, y posteriormente tuvo un reñido duelo con el joven peruano Michel Yancce, logrando pasar a tercera ronda en segundo lugar.

“La competencia en Arica siempre es de la mejor manera porque la ola es perfecta. Tuve un buen resultado y estoy feliz de haberlo logrado. Esto para mi es una revancha, porque siempre trabajo en los eventos y no puedo competir bien. Trato de estar en ambas cosas rindiendo en ambos frentes lo mejor posible, cuando me toca competir, paro de grabar, me salgo y me concentro para la competencia”, señala Cristóbal Sciaraffia.

El Arica Cultura Bodyboard se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de la IBC Bodyboarding World Tour. Para conocer más del ACB, visita su página de Instagram @acb_chile o la del tour en @ibcworld_tour.