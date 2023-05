Comparte

El director técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, cuestionó la regla que permite reforzarse con jugadores de otros clubes sin restricciones. El entrenador afirmó que esta medida perjudica a los “equipos chicos” y que provoca que se “pierda la identidad” en los clubes.

Díaz afirmó que esta medida “va en desmedro del fútbol. Es importante para un equipo mantener su estructura mayoritaria porque los hinchas, el equipo, la gente se va identificando con ese equipo. Empezar con 3 o 6 jugadores nuevos es casi otro campeonato, lo mismo que jugar un mes y medio después, no te da continuidad al torneo. En un mes y medio más mucha gente va a ver el campeonato y no va a saber cómo va Coquimbo, cómo va la U porque la gente no sigue mucho el torneo, entonces un mes y medio de receso hace que pase esto”.

“Es muy bueno cuando tanto los hinchas, entrenadores o gente del fútbol puede repetir la formación de los equipos, con esto que pasa se va perdiendo un poco de identidad. También es una posibilidad que los equipos se despotencien, sobre todo los más chicos porque si hay una oferta importante normalmente se dejen salir los jugadores”, agregó.

Sobre la posibilidad de perder jugadores previo al inicio de la segunda rueda, ‘Nano’ afirmó que “la gente que está a cargo del club me ha asegurado que no va a salir ninguno porque independiente que los objetivos iniciales nuestros eran estabilizar al equipo en Primera, el rendimiento y la ilusión aparecen. Cuando uno está en estos equipos y hace esta campaña, es bueno jugarse la opción y es lo que está dispuesto a hacer en estos momentos la directiva del club. Esperamos que eso se mantenga y no haya sorpresas. Pero la posibilidad de que salgan jugadores y se desarmen equipos en una competencia no es muy bueno”.

Por último, el estratega pirata se refirió a la gran campaña que tiene a Coquimbo en la tercera posición del torneo. “Ha sido una buena pasada todo este período en Coquimbo, esta primera rueda fue muy buena. Estamos claros que se demostró un potencial, con una manera clara de jugar y esperamos mantenerla, esa es nuestra misión”.

“Si somos capaces de mantenerla puede haber una ilusión. Pero estamos bien, volvemos a entrenar mañana y esperando la Copa Chile que jugamos el clásico contra La Serena, y también la segunda parte que para nosotros es muy importante, ya que tenemos una ilusión por lo mostrado en esta primera rueda donde hicimos muy buenos partidos y obtuvimos buenos resultados. Si no hubiésemos tenido esa sanción administrativa estaríamos punteros”, sentenció.