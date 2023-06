Comparte

Este miércoles se oficializó el regreso al fútbol de Esteban Paredes. El delantero de 42 años fue anunciado como flamante refuerzo de San Antonio Unido, club de su propiedad que milita en la Segunda División de nuestro país.

Durante su presentación como nuevo jugador del SAU, Paredes indicó que “estoy agradecido de poder retomar esta actividad que uno como jugador nunca la deja a un lado, siempre ligado al fútbol. Quiero darle las gracias a la dirigencia y al entrenador (Sebastián Núñez) por la confianza, ya que hace mucho que no entreno. Será complicado, me tengo que poner a punto para poder ayudar al equipo”.

“Extrañaba mucho poder jugar y cuando nosotros nos adjudicamos la propiedad del club siempre tuvimos la esperanza de pelear los primeros lugares y ascender. Eso me motivó. Hoy estamos a siete puntos del puntero”, añadió.

Sobre su nuevo rol en el equipo del cual es propietario, el atacante señaló que “como en todos los clubes donde he estado, entrenaré al máximo y trataré de ayudar al SAU, porque a eso vengo, no a relajarme. Este es un desafío más en mi vida, como muchos de los que he tenido en mi carrera. Seré un jugador más del plantel, ya no correo eso de que soy dueño del club”.