Comparte

Gran expectación existe en Estados Unidos y en el mundo por el debut de Lionel Messi con la camiseta del Inter de Miami. Es que será la primera vez del astro argentino representará a un club fuera de Europa. Por lo mismo, el precio de las entradas sufrió una descontrolada alza.

De acuerdo a lo adelantado por el presidente del nuevo club de Messi, el argentino podría jugar su primer partido el 21 de julio, cuando el Inter de Miami juegue la Leagues Cup ante el Cruz Azul.

Pero para asistir a ese duelo, que no asegura el debut del argentino, tendrás que abrir la billetera, ya que la entrada más barata disponible supera los 1.000 dólares ($1.060). O sea, para estar en ese partido tienes que desembolsar más de 850 mil pesos chilenos. ¡Una locura!

Aunque eso no es todo, ya que ese valor se puede encontrar en plataformas como SeatGeek o GameTime, pero hay boletos que ya figuran en reventa y su valor asciende a los 10 mil dólares.

Y esto no sucede solo en los duelo que haga de local el Inter de Miami. Por ejemplo, el 3 de septiembre visitarán el Banc of California Stadium, la casa de Los Angeles FC, y una entrada para ese duelo no baja de los 400 dólares.