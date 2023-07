Comparte

Arturo Vidal no continuará en Flamengo. Eso es un hecho confirmado por el mismo jugador. Sin embargo, no se sabe cuándo dejará el club. Si bien tiene fecha límite diciembre del 2023, se ha especulado con una salida en estos meses. De hecho, incluso se habló sobre un interés del Inter de Miami.

No obstante, en conferencia de prensa, el vicepresidente de Flamengo, Marco Braz, descartó todas las especulaciones en torno al futuro del chileno.

«Oficialmente, no hay ofertas… No ha llegado nada», dijo el directivo del club, quien también aclaró que el King tienen seis meses más de contrato y según los dichos del volante nacional en 2024 ya no estará en Brasil.