Tomás Barrios (133° en el ranking de la ATP) se despidió de Wimbledon en segunda ronda. El chileno cayó ante el belga David Goffin (123°), sin embargo, no se resigna ante este resultado y buscará terminar la temporada de buena manera.

«Fue una linda semana, estoy en mi mejor ranking (será 118° tras el torneo). No defiendo nada en lo que queda del año, así que voy a descansar unos días y espero volver con todo en lo que queda de temporada», comentó Barrios, que se transformará en la segunda raqueta de Chile.

Por otro lado, sobre el duelo ante Goffin, sostuvo que «él jugó de la misma manera todo el tiempo, de forma muy exigente. No me regalaba puntos gratis y ahí me fue desgastando cada vez más».

«Tiene su mérito que Goffin haya jugado de la misma forma todo el tiempo, muy punzante, muy plano. Además, también yo me desgasté, obviamente», sentenció.