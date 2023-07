Comparte

No causó mucha gracia la actitud del director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls en la invitación de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas. Es que el antofagastino consideraba una pérdida de tiempo ir a exponer ante los diputados, lo que generó la molestia de Erika Olivera, presidenta de la comisión, y sus colegas.

Uno de ellos fue el diputado Andrés Celis (RN), quien señaló que “cuando se sentó en la mesa, en uno de sus comentarios, le señala a la presidenta de la comisión que en cuatro oportunidades le habría manifestado su intención de no asistir. Eso es primera vez que lo escucho de un invitado. Cuando a mi me invita, tengo la posibilidad de ir o no. El tenía libertad de no asistir y fue. Podía enviar una carta excusándose. Pero el aseguraba que estaba molesto, porque lo hacía perder tiempo”.

“No quedamos conformes con las explicaciones de Mayne-Nicholls. Creo que el director ejecutivo no ha entendido su rol. Tampoco comprende que el sueldo que gana proviene de recursos públicos, de los impuestos de todos los chilenos. Valoro que el sueldo de $10 millones y fracción se lo haya rebajado a $8 millones y medio. Eso no le quita la displicencia, las pocas ganas, el poco interés y casi la forma despectiva con que hablaba, observaba y respondía cada inquietud que nosotros teníamos”, agregó el diputado RN.

Al momento de asumir en su nuevo cargo Mayne-Nicholls, Celis había declarado que “una señal clara sería que su nuevo director ejecutivo pidiera una revisión de las cuentas y gastos, a fin de esclarecer esta situación que empaña y pone en riesgo la realización de este importante evento deportivo en nuestro país”.

Por lo mismo, Celis esperaba que llegara con algún informe relacionado con lo anterior. “Hay una serie de anomalías que deben ser investigadas, pero él contesta que se siente incomodo, que cree estar perdiendo el tiempo y dice que va a investigar y esclarecer todo después, porque ahora lo importante son los juegos”, revela el diputado.

Cabe consignar que Mayne-Nicholls ha señalado en más de una oportunidad que todo las investigaciones y balances serán tras Santiago 2023.

“De aquí al 25 de noviembre, no se hará una investigación interna. Porque sino voy a gastar una cantidad de energía impresionante en eso y no en lo que es relevante hoy en día, que no es lo mismo que será en el próximo mayo. Hoy lo relevante es que estamos a cuatro meses y fracción y tenemos que llegar a los Juegos. Podría investigar estos cuatro meses y no vamos a llegar, y ahí me van a investigar a mí por no hacer la pega”, dijo a La Tercera.