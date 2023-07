Comparte

El director técnico de Flamengo, Jorge Sampaoli, evitó entrar en polémicas luego que Arturo Vidal lo calificara de “perdedor” y aseguró que esto no cambiara la percepción que tiene del volante chileno.

“Nunca habla de lo que hablan los demás”, dijo el casildense luego del empate del Mengao ante América Mineiro en el Brasileirao.

“Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor. Si Arturo habla u otra persona habla de Arturo, mi percepción y forma de pensar sobre Arturo no va a cambiar nunca. Soy una persona que no habla de lo que hablan los demás”, añadió.

“Mi trascendencia de cara al presente son cosas que son parte de esta actividad, hay que tomar decisiones, entonces sinceramente miro siempre para tratar que el equipo juegue como yo quisiera”, completó.

Por último, Sampaoli tuvo palabras para Erick Pulgar. “Se está recuperando, no sé cuándo va a volver. Es un jugador que venía rindiendo mucho para nosotros y ahora no está a disposición, no sé si llegará a los próximos partidos”, cerró.