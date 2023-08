Comparte

El delantero de Colo-Colo Matías Moya dijo estar satisfecho por permanecer en el Cacique pese a que existió la posibilidad de partir a Europa en el último mercado de fichajes y a los pocos minutos que registra en cancha con la camiseta alba.

“»Acá no sumé muchos minutos y lo veía como buena opción, pero ahora me enfoco en Colo-Colo. No estoy molesto por eso, estoy contento acá. Estoy a disposición para todo lo que venga”, señaló a ESPN Chile en su salida del Estadio Monumental.

Aprovechó la oportunidad para contar una conversación que tuvo con el entrenador Gustavo Quinteros: “Si yo cambiaba la cabeza y todo iba a tener minutos. Mi pensamiento es jugar, quiero mostrarme en Colo-Colo. Me voy a preparar para todo lo que venga”.

“Mi pensamiento siempre es crecer, ahora sólo pienso en Colo-Colo. Tengo que ponerme en la cabeza hacer las cosas bien acá para sumar minutos. Tuve la mala suerte de tener varias lesiones seguidas, después empecé a trabajar doble y estoy tranquilo con eso”, finalizó.