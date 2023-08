Comparte

Kylian Mbappé decidió que no iba a renovar con el PSG y se ha mantenido en su postura, pese a las intenciones del club. Y aunque aún no se ha solucionado ese tema, el francés poco a poco vuelve a recuperar su espacio en el cuadro parisino.

Es que el campeón del mundo volvió a ser incluído en las citaciones del club, integrando la lista que estará disponible para Luis Enrique en el duelo ante el Toulouse de Gabriel Suazo.

Recordemos que Mbappé había regresado hace unas semanas a los entrenamientos tras ser marginado de la gira que tuvo el club por Asia, debido a su postura de no renovar.

«A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo», dijo Luis Enrique sobre le delantero en conferencia de prensa.

«Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial», agregó.

El duelo donde puede volver a la titularidad Kylian Mbappé entre el PSG y el Toulouse se jugará este sábado a las 15:00 horas.